Поклонники летают за MIA BOYКА на частных самолетах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее певица позавидовала букету Авроры Кибы, который ей подарил Лепс.

Поклонники певицы MIA BOYKA (настоящее имя — Мария Бойко. — Прим. ред.) летают за ней на частных самолетах. В беседе с изданием 7Дней.ru артистка призналась, что некоторые мужчины совершают ради нее по-настоящему впечатляющие поступки.

«Мне дарили букеты из тысяч роз. Я люблю такие жесты от мужчин… Когда делают какие-то значимые поступки. Если для девушки это важно, то даже если мужчина считает, что букет — это просто веник, он должен пойти его купить и подарить. Мы все любим красивые цветы, все девочки, и мы хотим чувствовать себя любимыми», — рассказала исполнительница.

Певица подчеркнула, что для нее важно ощущать заботу и внимание со стороны партнера. Артистка отметила, что мужчины летят к ней в другие страны на частных самолетах лишь для того, чтобы увидеть ее. Она считает, что девушки не должны соглашаться на отношения с теми, кто их не ценит.

«Когда мы живем и еще не встретили своего человека, нам кажется, что нужно мириться с тем, кто рядом, даже если он нам не подходит… А очень важно не соглашаться на меньшее и дождаться своего человека. Пусть это будет в 35, но зато до 35-ти ты проживешь свою классную, девчачью, веселую жизнь», — добавила артистка.

Ранее певица открыто призналась, что завидует девушке Народного артиста РФ Григория Лепса Авроре Кибе. Она восхитилась роскошным подарком от Лепса — 15 001 розой, ставшими настоящей сенсацией в соцсетях.

«Я извиняюсь, но я хочу так же! И на меньшее я не согласна! Аврора, красотка, потому что знаешь, чего хочешь и не стесняешься этого», — написала она.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.