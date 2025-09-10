Соседи Харламов и Нагиев: Агата Муцениеце и Петр Дранга готовятся к новоселью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В элитном поселке за небольшой особняк придется заплатить около 55 миллионов рублей, за более просторное жилье — 85 миллионов рублей.

Актриса Агата Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга приобрели дом в престижном подмосковном поселке. Об этом сообщил Telegram-канала «Светский хроник».

Загородный поселок известен своими звездными жителями. Соседями Муцениеце и Дранги станут юморист Гарик Харламов, актер Дмитрий Нагиев, певец Алексей Чумаков с супругой Юлией Ковальчук, а также народная артистка РФ Мария Миронова.

Поселок отличается развитой инфраструктурой: охраняемая территория с пропускным режимом, коттеджи в европейском стиле, озера и парковые зоны. Для удобства жителей работают детский сад, спортивные клубы и рестораны.

Стоимость домов соответствует статусу поселка. За небольшой особняк придется заплатить около 55 миллионов рублей, за более просторное жилье — 85 миллионов рублей.

Кто именно оформил покупку, пока неизвестно. По слухам, расходы на приобретение недвижимости взял на себя Дранга. У Муцениеце уже есть квартира и дача в Подмосковье.

Агата и Петр начали свои отношения в конце 2024 года. Тогда они впервые вышли вместе на публику.

В мае 2025 года Дранга сделал Муцениеце предложение, вручив ей кольцо стоимостью около 6,6 миллиона рублей. Свадьба пары состоялась 25 августа. Агата взяла фамилию мужа.

Также супруги готовятся стать родителями — недавно актриса подтвердила третью беременность. В июле пара устроила гендер-пати, на которой объявили, что у них родится девочка. Для Агаты это будет третий ребенок: у нее уже есть сын Тимофей и дочь Мия от актера Павла Прилучного. Для Дранги дочь будет первенцем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.