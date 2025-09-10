Травмы головы и шеи: в Австралии собака растерзала 17-летнюю девушку

Фото: 5-tv.ru

Животное ликвидировали сразу после инцидента.

В Австралии 17-летняя девушка скончалась после нападения собаки в доме подруги. Об этом сообщает People.

«Это просто душераздирающе. Когда происходит что-то подобное, люди поддерживают друг друга, и я очень надеюсь, что каждый заботится о семье, как может», — сказал член парламента от округа Хантер Дэн Репачоли.

Девушку звали Аннализ Блайтон. Она получила тяжелые травмы головы и шеи, и была доставлена вертолетом в больницу Джона Хантера. Скончалась 8 сентября.

На девушку напала собака, находившаяся в огороженном дворе дома подруги. Это была помесь боксера, бурбуля и ирландского волкодава. Полиция сообщает, что собаку ликвидировали сразу после инцидента, владелец дал согласие.

Инцидент произошел в регионе Нового Южного Уэльса. Там отмечен рост количества нападений собак. Министерство образования выразило соболезнования семье Блайтон и поддерживает одноклассников и сотрудников школы. Правительство пересматривает законы о контроле собак, чтобы повысить безопасность в сообществах. Полиция продолжает расследование, готовится отчет коронера.

