Польша перебрасывает войска к белорусской границе

Фото: www.globallookpress.com/ Jaap Arriens

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Официальная версия Варшавы связана с подготовкой к учениям «Запад-2025».

Польша начала перебрасывать военную технику и подразделения к белорусской границе. Об этом сообщил портал News.By.

«Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге», — говорится в материале.

Официальная версия Варшавы связана с подготовкой к учениям «Запад-2025», которые должны пройти в Белоруссии. Однако сами маневры перенесли вглубь страны.

Белорусские власти прежде отмечали, что предстоящие учения являются плановым мероприятием, которое не носит агрессивного характера и не направлено против соседей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше были сбиты несколько беспилотников, нарушивших границу страны. Временно приостанавливали работу несколько аэропортов. Варшава уже обвинила в этом Россию, так и не приведя никаких доказательств. А глава киевского режима Владимир Зеленский назвал польский инцидент «эскалацией против ключевой европейской страны».

При этом временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш подчеркнул, что сбитые в Польше дроны прилетели со стороны Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.