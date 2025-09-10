Мужчина замучил двух собак и убил защитника бездомных в США

Фото: www.globallookpress.com/Marc Piscotty

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее он уже отбывал срок за жестокое обращение с животными.

В США по подозрению в убийстве задержан 35-летний мужчина. В полицейском управлении Скоттсдейла уточнили, что Мэтью Дайрингер жестоко убил и расчленил двух собак. Следующей его жертвой стал 67-летний защитник бездомных Фрэнк Куаранта.

«Это было жестокое и ужасное убийство», — заявил прокурор округа Марикопа на слушаниях. Его слова приводит People.

Он добавил, что Дайрингер забил жертву до смерти. В обвинении указывается, что против Мэтью собрали множество улик, включая совпадение ДНК с кровью на месте преступления.

Дайрингер ранее был судим за тяжкие преступления, в том числе за жестокое обращение с животными: в 2023 году он отбывал наказание за убийство и расчленение собак соседа по комнате в Колорадо. На момент убийства Куаранты он находился на испытательном сроке за кражу в Аризоне.

Фрэнк Куаранта был известен как активист, который неустанно защищал бездомных, работал в учебном центре Объединенной методистской церкви и пользовался уважением среди коллег. Полиция расследует дело с учетом всех собранных улик, что может привести к длительному судебному процессу.

Обвинение в убийстве и наличие улик усложняют положение Дайрингера, которого прокурор назвал «крайне опасным человеком». Дело привлекает внимание властей Аризоны и может повлиять на меры безопасности в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.