Вкусно и полезно: как самостоятельно приготовить органические чипсы

Основной ингредиент — овощи или фрукты.

Не стоит спешить избавляться от переизбытка урожая, лучше приготовить полезную и вкусную закуску — домашние чипсы. О пользе таких снеков и способе приготовления URA.RU рассказала врач-диетолог Лариса Никитина.

По словам эксперта, преимущество самодельных чипсов из овощей или фруктов в том, что в составе нет консервантов. Вы сами контролируете состав ингредиентов и количество соли.

«По приготовлению получается еда, которая сохраняет полезные витамины и минералы, а при желании может быть еще и низкокалорийной», — добавила она.

Способ приготовления прост: нарезать желаемый продукт тонкими слайсами, обсыпать его солью, специями, слегка сбрызнуть маслом и запечь в духовом шкафу.

