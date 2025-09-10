Экс-глава обороны Британии: Европе может не хватить воли для борьбы с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

РФ показывает, как быстро можно перестроиться и нарастить военный потенциал.

Бывший начальник Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер, заявил, что Европа рискует проиграть России не из-за недостатка технологий, а из-за отсутствия политической воли и скорости мобилизации. Его слова приводит Politico.

«Что вызывает сомнения, так это то, смогут ли растущие общие интересы европейских лидеров и значительное увеличение европейских расходов на оборону проявиться достаточно быстро, чтобы спасти Украину без существенной помощи со стороны США», — заявил Картер.

По его словам, в военных конфликтах побеждает та сторона, которая умеет быстрее адаптироваться. И именно этим, подчеркнул он, отличается Москва. Россия, отметил Картер, перестраивает экономику на «военные рельсы», а в этом году произведет 1500 танков, 3000 единиц бронетехники и 200 баллистических ракет, что сопоставимо с годовыми объемами НАТО.

Картер предупредил, что Европа может проиграть именно из-за отсутствия скорости мобилизации, координации и политической воли.

«Сегодня мы видим смесь мировых войн: окопная позиционная борьба сочетается с новейшими технологиями. Россия показывает, как быстро можно перестроиться и нарастить военный потенциал», — отметил он.

По мнению Картера, Западу придется провести болезненное переосмысление оборонной политики и промышленности. Без этого Европа рискует остаться в стороне, в то время как Россия уже демонстрирует эффективность в «войне будущего».

Также Европу ждут болезненные компромиссы: опросы показывают, что лишь треть жителей готовы поддержать рост оборонных бюджетов, если это повлечет повышение налогов или урезание социальных расходов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.