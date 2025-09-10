«Накормить» грядки: для чего нужны компост и гумус

Садовод Самойлова рассказала, как сделать компост и гумус на весну

Чтобы увеличить плодородный слой почвы, ее можно смешать с осенними листьями.

Улучшить состояние почвы для хорошего урожая можно благодаря компосту и гумусу. Это два наиболее доступных средства, которые помогут обогатить почву витаминами и микроэлементами. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова поделилась, что это такое и как их сделать.

«Компост — удобрение, которое получается из разложившихся органических отходов и навоза. Его обычно готовят и хранят в компостных кучах. Именно там происходят процессы разложения с участием микроорганизмов и бактерий», — объяснила эксперт.

По ее словам, компост используют для удобрения овощных культур, многолетних цветов, посева семян, мульчирования грядок. Самойлова отметила, что для вентиляции компоста в деревянном ящике необходимо оставить зазоры, на дне разместить картон, а затем заложить крупные фрагменты, в том числе тонкие ветки, кору деревьев, сорняки и хвою.

Гумус же представляет собой перегной из отмерших растений, листьев и древесины. Благодаря нему почва получает азот, фосфор, калий, кальций, магний, а также железо, медь, бор, цинк. Гумус используют для удобрения овощей, плодовых деревьев и кустарников.

Чтобы приготовить гумус, Самойлова рекомендует собрать опавшие листья в огороде в мешки и оставить на пару дней открытыми.

«Через несколько дней в этот пакет, как правило, входит еще столько же листьев. И, когда вы уже плотно набили ваш мешок, содержимое проливаем кипятком прямо из чайника», — добавила эксперт.

Затем мешки нужно закрыть и убрать в темное место, и уже к весне гумус будет готов.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что почву грядок можно перемешать с осенними листьями, чтобы увеличить плодородный слой. Так можно сделать на любой грядке, особенно, если почва глинистая или песчаная.

