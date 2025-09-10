Алехин продал пожилой матери инвалида б/у протез с накрашенными ногтями

Фото: Telegram/Роман Алехин/Alekhin_Telega

Также военного блогера подозревают в отмывании денег под прикрытием помощи участникам СВО.

Военный блогер и экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин продал пожилой матери инвалида протез с накрашенными ногтями, который уже до этого использовался. Об этом 5-tv.ru рассказала пострадавшая Лидия Абакумова.

Блогер еще в 2000-х основал ортопедическую компанию для производства протезов. Однако под видом новых Алехин продавал подержанные, в том числе те, что скупал у семей умерших инвалидов.

Так, Лидия Абакумова привела к Алехину своего сына, у которого ампутированы все конечности.

«Очень много изделий, то есть он протезировался практически каждый год. То одно, то другое, но каждый год. Как сказал сам Алехин, это золотое дно. Ну, для протезистов это золотое дно», — заявила она.

Алехин делал протезы для сына женщины. Однако он выставлял счета в два раза выше их реальной стоимости, чтобы получать компенсацию от государства. По словам Абакумовой, в одном из случаев он предоставил ей бывший в употреблении протез, чтобы успеть завершить проверку.

«Он делал перебазировку и отдал нам, чтобы мы на Коренской ярмарке с Сашей (сын женщины. — Прим. ред.) показали этот протез, как он работает. Когда я его получила, я привезла, сын говорит: „Мама, чего ногти накрашены“? Это было дико», — объяснила женщина.

Из-за продажи подержанных протезов Алехина даже судили в 2014 году. Но его отпустили, назначив штраф.

В 2022 году, после начала спецоперации, он, судя по попавшему в сеть видео, продолжил наживаться на гражданах. Организовал сбор средств на гуманитарную помощь для военнослужащих. Однако блогер закупал медикаменты не на всю собранную сумму. Часть забирал себе в качестве «комиссионных».

