Светлана Ходченкова станцевала в мини-юбке на пилоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Фото с любимых занятий актриса публикует регулярно.

Актриса Светлана Ходченкова показала красноречивое фото своего излюбленного хобби — Pole dance (танцев на шесте). На кадре 42-летняя знаменитость позировала у пилона, продемонстрировав свои длинные ноги.

Звезда «Благословите женщину» и «Любовь в большом городе» танцевала, распустив волосы и облачившись в серую толстовку с капюшоном, дерзкую зеленую мини-юбку и белые стрипы.

Фото: Instagram*/svetlana_khodchenkova

Хоть актриса и не ведет активно социальные сети, однако фото с любимых занятий выкладывает регулярно.

Поклонники порадовались за Светлану, отметив, что она нашла хобби, которое приносит ей удовольствие и радость. Один из подписчиков оценил и модные белые стрипы актрисы.

«Вот это черевички!» — прокомментировал фанат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в ноябре выйдет сказка «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в главной роли.

