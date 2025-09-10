Продавец воздуха: мошенник в Петербурге торговал несуществующими запчастями
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Установлены четыре жертвы афериста, однако по данным следователей их гораздо больше.
В Петербурге задержан местный житель, который торговал воздухом в интернете. Подозреваемый размещал на онлайн-площадках предложения о продаже автозапчастей. Но как только получал предоплату — исчезал в неизвестном направлении, оставляя покупателей ни с чем.
«С октября 2024 года на сайте приобрел банковские карты. И на сайте выложил предложение о продаже багажника, которые так и не отправил, предоплату взял 100%», — рассказал задержанный.
Установлены четыре жертвы мошенника из Петербурга и Ленинградской области. Однако следователи считают, что пострадавших гораздо больше, не менее 40. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
