Склад со стройматериалами загорелся во Владивостоке

Крупный пожар во Владивостоке. В столице Приморья вспыхнул склад стройматериалов. Густые клубы черного дыма заволокли окрестности. По последним данным, один человек погиб, еще двое получили ранения. В здании частично обрушилась кровля.

Открытое горение ликвидировано. Обстоятельства пожара сейчас устанавливает региональная прокуратура.

По предварительным данным, объект был введен в эксплуатацию с нарушениями. Кроме того, часть гидрантов около склада оказались неисправными, что осложнило работу спасателей.

