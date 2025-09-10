Спецпроект «Время возможностей» подготовил акции ко Дню города в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Более ста столичных предпринимателей из различных сфер представят различные программы, тренировки и мастер-классы.

Участники спецпроекта «Время возможностей» приготовили множество мероприятий к 878-летию столицы.

До 14 сентября заявить о себе смогут более ста столичных предпринимателей из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры, спорта и гостиничного бизнеса, сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.

Участники подготовили различные бесплатные программы, акции с подарками и скидками. Москвичи и гости столицы смогут попробовать силы в спортивных тренировках, танцевальных и творческих мастер-классах, посетить музыкальные вечера, удивительные арт-пространства и даже погладить робособаку.

Для юных жителей Москвы проект подготовил бесплатные творческие уроки, авторские спектакли по мотивам русских и зарубежных сказок, а также мастер-класс для детей и подростков, на котором они научатся создавать роботов.

