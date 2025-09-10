История повторяется: в отношении Смолова возбуждено уголовное дело

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В конце мая футболист подрался с посетителем столичного ресторана.

В отношении футболиста Федора Смолова возбуждено уголовное дело после драки в столичном ресторане «Кофемания». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Медики диагностировали у пострадавшего перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Инцидент с участием Федора Смолова произошел ранним утром 28 мая в заведении на Большой Никитской улице в Москве. Кадры с камер видеонаблюдения распространились в социальных сетях. На них видно, как футболист вступил в словесную перепалку с двумя мужчинами, которая переросла в рукоприкладство. Согласно одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена.

Драка произошла в том же заведении сети «Кофемания», в котором случился похожий инцидент с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в 2018 году. Суд приговорил их к тюремному заключению. Мамаев был осужден на один год и пять месяцев, а Кокорин — на один год и шесть месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-супруга Кокорина Дарья Валитова попыталась помочь Смолову после драки.

