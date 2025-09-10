Пушков указал на падение авторитета Каллас после выступления перед «призраками»

Пушков указал на падение авторитета Каллас после выступления в пустом зале

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава дипломатической службы ЕС произносила речь в поддержку Украины в практически пустом зале.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал выступление главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас в Европарламенте в поддержку Украины «общением с призраками».

«Авторитет» Каллас равен пустому залу Европарламента. Когда она обращается к «дорогим членам парламента» перед совершенно пустым залом, возникает ощущение, что она общается с призраками», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По мнению российского политика, даже сторонники главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не проявляют интереса к словам Каллас. Он уточнил, что это демонстрирует низкую поддержку Украины в Европе и вызывает чувство унижения и жалости».

Выступление Каллас состоялось 9 сентября в рамках отчета о продолжении помощи Украине. Ранее глава европейской дипломатии отметила о «колоссальном недостатке средств» в странах ЕС для финансирования Киева в 2026 году.

При этом, 35 стран заявили о готовности расширять помощь Киеву. Французский президент Эммануэль Макрон после переговоров в Париже подчеркнул, что 26 стран уже официально взяли на себя обязательства в гарантии безопасности, в том числе в размещении войск на территории Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.