В Белгороде приостановлена работа крупных торговых центров

Меры введены из-за угрозы безопасности.

В связи с ухудшением оперативной обстановки власти Белгорода и Белгородского района временно закрывают крупные торговые центры. О ситуации, возникшей после атаки дронов на город, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Утром 10 сентября вражеский беспилотник атаковал здание правительства в Белгороде, что вызвало значительное беспокойство среди местных жителей.

В пресс-службе губернатора уточнили, что в результате инцидента произошла детонация боеприпаса, в результате которой были повреждены фасад и остекление административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет. Однако падение обломков дрона привело к возгоранию частного дома, которое уже удалось локализовать.

В связи с этим власти приняли решение о приостановке работы торговых центров, чтобы минимизировать риски для граждан. Гладков подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности и призвал жителей оставаться бдительными.

