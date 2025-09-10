Будьте здоровы: в России растет число заболевших ОРВИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Самая сложная обстановка на Алтае — 11 тысяч заболевших.

В России начался осенний подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, только за неделю в стране — 425 тысяч случаев.

Самая сложная обстановка сейчас на Алтае, там около 11 тысяч заболевших. Чуть ниже показатели в Красноярском крае и Иркутской области.

Доля гриппа среди всех ОРВИ пока невысокая. Но врачи предупреждают: пик еще впереди. Растет и уровень заболеваемости COVID-19.

