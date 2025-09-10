Спиральное дело: датские врачи годами делали девочек бесплодными без их ведома

В Гренландии врачи годами делали девочек бесплодными без их ведома

Медики действовали в рамках кампании по сдерживанию роста населения Гренландии.

Тысячи женщин и девочек в Гренландии подверглись принудительной контрацепции по распоряжению датских властей — об этом говорится в опубликованном 347-страничном отчете следствия. Данные из него передало издание The New York Times.

В документе зафиксированы сотни случаев, когда девочкам начиная с 12 лет устанавливали внутриматочные спирали без их согласия, а некоторые получали гормональные инъекции, приводившие к бесплодию.

Отчет, основанный на личных свидетельствах, медицинских записях и исторических документах, описывает 410 конкретных случаев, из которых в 349 отмечены осложнения: от кровотечений и инфекций до хронических болей. Женщины рассказывали, что годы провели в изоляции и с чувством стыда.

«Теперь никто не сможет от этого убежать», — сказала Ууллат Бах, учительница на пенсии из Гренландии, которая в подростковом возрасте узнала, что у нее стоит спираль, о которой она не подозревала.

Некоторые девочки, столкнувшись с отказом врачей удалять спирали, делали это самостоятельно.

«Другие сказали, что вытащили их, потянув за нитку, поэтому я тоже вытащила свою», — вспоминала одна из пострадавших, которой тогда было всего 13 лет.

По свидетельствам жертв, помимо спиралей им вводили препарат длительного действия, который иногда необратимо прекращал менструации. Ряду женщин в дальнейшем требовалась гистерэктомия — хирургическая операция по удалению матки.

Эти практики стали частью официальной кампании Дании по сдерживанию роста населения Гренландии в 1960-х и 1970-х годах. Однако по данным доклада, установки продолжались даже после того, как в начале 1990-х полуавтономное правительство острова получило контроль над системой здравоохранения.

Министр здравоохранения Гренландии Анна Вангенхайм заявила, что отчет «подтверждает опыт, о котором многие женщины молчали десятилетиями», и подчеркнула, что датское правительство должно предпринять конкретные действия.

В самой Дании министр здравоохранения Софи Лоде назвала выводы «трагическим свидетельством опыта гренландских девушек и женщин в датской системе здравоохранения».

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже принесла извинения за «Спиральное дело», как в Дании и Гренландии называют этот скандал. Однако многие жители острова требуют не только признания, но и компенсаций. На сегодняшний день 143 женщины подали иски против датского государства.

Доклад также указывает, что принудительная контрацепция нарушает международные нормы в области прав человека. Окончательную оценку, отмечают исследователи, должны дать международные суды.

