Сдать жилье получится только с разрешения соседей? Введут ли в России такой закон
Россиянам не потребуется разрешение соседей для сдачи жилья
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В правительстве вынесли решение по этой инициативе.
Россиянам не придется спрашивать согласия соседей при сдаче жилья в аренду. Правительство отклонило резонансный законопроект.
В документе нашли ряд недочетов. Один из них — нарушение права распоряжаться своей собственностью. Также механизм сбора подписей сложно реализовать на практике.
Поэтому новые правила могли не только нарушить конституционные права владельцев, но и создать серьезные сложности на рынке аренды недвижимости.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.