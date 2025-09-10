«Горжусь»: Дуров об использовании Telegram для протестов во Франции

Фото: Reuters/Manon Cruz

Граждане страны выступают против экономической политики правительства.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что испытывает гордость из-за того, что мессенджер стал инструментом для французов, которые организуют акции протеста и забастовки против властей. Об этом он написал в соцсети X.

«Горжусь, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провалившейся политики (президента Франции Эммануэля. — Прим.ред.) Макрона. После восьми лет забвения французы устали от пустого пиара и позерства со стороны властей — и теперь наносят ответный удар», — говорится в публикации.

Во Франции 10 сентября запланированы массовые акции протеста. По данным СМИ, первые призывы к «блокировке страны» в этот день появились еще в мае, но широкое распространение они получили после июльского заявления премьер-министра Франсуа Байру о сильных мерах экономии, которые должны принести бюджету около 44 миллиардов евро.

Суть политики Байру заключается в заморозке всех социальных выплат и пенсий на уровне 2025 года, без ежегодной индексации, что означает снижение доходов людей из-за инфляции. Особенно болевой точкой стал удар по малообеспеченным пенсионерам — снижение реальной покупательной способности их пенсий вызвало значительное недовольство.

Одним из шагов для повышения продуктивности труда стало предложение Байру отменить два государственных праздника — Пасхальный понедельник и 8 мая, что позволяет увеличить количество рабочих дней и, как следствие, экономить около пяти миллиардов евро в год.

Кроме того, планируются сокращения в здравоохранении — увеличение франшизы на лекарства и сокращение больничных оплат, что также вызвало волну критики среди населения и медиков.

МВД Франции прогнозирует участие до 100 тысяч человек. Для обеспечения порядка задействуют 80 тысяч сотрудников полиции и жандармерии. Министр внутренних дел Брюно Ретайо заявил, что правоохранители получили указания «жестко пресекать беспорядки и задерживать по максимуму».

