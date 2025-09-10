В Польше сбили несколько дронов, пересекших границу страны

Фото: www.globallookpress.com/Jaap Arriens

В связи с этим несколько аэропортов были временно закрыты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о серии инцидентов, связанных с нарушением воздушного пространства страны. Об этом он сообщил в соцсети X (бывший Twitter).

«Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства<…> Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командира», — говорится в публикации.

Туск также сообщил, что информировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о ситуации и действиях польской стороны.

В оперативном командовании родов вооруженных сил республики отметили, что «польские и союзные силы отслеживали десятки объектов с помощью радаров». В настоящее время проводится работа по определению местоположения и выявлению возможных точек падения дронов.

Кроме того, в ночь на 10 сентября в Польше временно закрыли аэропорты Жешув и Люблин.

