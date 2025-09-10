Открыли дверь убийце: пожилая пара найдена мертвой в собственном доме

Пожилую пару убили ударами ножа и подожгли в доме в США

До трагедии к ним попросился незнакомый мужчина, чтобы зарядить телефон.

Жуткая трагедия произошла в США. В горящем доме были найдены мертвыми пожилые супруги — 77-летний Фрэнк Томас Олтон и его 78-летняя жена Морин. Однако до поджога им нанесли удары ножом. Об этом сообщает издание People.

По данным полиции Нью-Йорка, пожарные прибыли на место днем в понедельник и обнаружили тела супругов после ликвидации огня. Уточняется, что мужчина был найден связанным в подвале.

По словам соседей, незадолго до трагедии, утром того же дня, в дверь дома стучал незнакомец, который просил впустить его, чтобы зарядить телефон. Однако ему открыла только погибшая пара.

Камеры наблюдения зафиксировали момент, на котором подозреваемый после визита к пожилым людям ходил возле их дома с сумкой.

Комиссар полиции на пресс-конференции заявила, что мужчина проник в дом, несколько раз ударил супругов ножом и поджег здание.

«Лицо, ответственное за это преступление, следует считать вооруженным и опасным», — подчеркнула она.

Полиция рассматривает случившееся как преднамеренное убийство и поджог. Расследование продолжается. Точная причина смерти пары пока не установлена.

