Врач или палач: медик умерщвлял пациентов смертельными инъекциями

Следователи полагают, что жертв может быть около 100.

В Берлине врач паллиативной помощи убивал пациентов с помощью инъекций. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве 15 пациентов, но следователи, работающие над делом, полагают, что на самом деле жертв было около ста. Об этом сообщает Lenta.ru.

По версии следствия, медик под видом оказания медицинской помощи вводил смертельные дозы препаратов, парализующих дыхание, вызывая смерть. Жертвами становились пациенты возрастом от 25 до 94 лет.

Обвиняемого в СМИ назвали «хозяином жизни и смерти» за то, что он злоупотреблял доверием пациентов и их родственников, фактически решая, кто живет, а кто умирает. По версии следствия, после его визитов в квартирах некоторых жертв происходили пожары, предположительно с целью скрыть следы преступлений.

Первым сигналом для полиции стало подозрительное количество внезапных смертей у пациентов, находившихся под наблюдением обвиняемого, особенно в районах Темпельхоф и Кройцберг. С 2021 по 2024 год было зафиксировано около 400 подобных случаев, из которых 95 вызвали особое подозрение.

Полиция начала детальное расследование, анализируя медицинские записи, схемы лечения и показания свидетелей. В результате экспертизы токсикологических исследований было обнаружено чрезмерное содержание парализующих препаратов в организмах умерших. Эти находки выявлялись неоднократно и не могли быть связаны с ошибками лечения.

Правоохранители собрали достаточно доказательств для задержания. При аресте и последующих обысках были изъяты препараты и документы, подтверждающие преднамеренные действия врача.

Сам обвиняемый отказался давать показания и не признал вину на суде. Тем не менее, собранные доказательства и свидетельства очевидцев позволили прокуратуре выдвинуть обвинения.

Прокуратура требует для него пожизненное заключение без права на досрочное освобождение.

