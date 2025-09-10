Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его в клубе после объявления в розыск

На Украине рэперу предъявлены заочные обвинения в нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

Российский рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). На это он отреагировал в социальных сетях просьбой искать его в клубе.

«СБУ: «Мы разыскиваем Тимати». Тимати: «Если я нужен тебе, ищи меня в клубе», — написал он, процитировав строчку из одной из своих песен.

Тимати отметил, что воспринял включение в список СБУ как «большой комплимент» и знак масштаба своего влияния.

Его внесли в базу данных МВД Украины 1 июля 2025 года, а официально о розыске было объявлено в начале сентября. Тимати предъявлены заочные обвинения в нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории.

По данным СБУ, рэпер выступал с концертами в Крыму, а также был доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах 2012, 2018 и 2024 годов.

Также Тимати внесен в базу сайта «Миротворец»*, который содержит данные лиц, считающихся на Украине угрозой национальной безопасности страны.

Ранее в розыск по схожим обвинениям были объявлены другие российские артисты, в том числе Григорий Лепс и Дмитрий Певцов.

* — ресурс признан экстремистским на территории РФ