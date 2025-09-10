Токио закроет все «Японские центры» в России

Фото: www.globallookpress.com/Stanislav Kogiku

Японские центры в России будут закрыты. Об этом, ссылаясь на слова генерального секретаря кабинета министров Есимаса Хаяси, сообщил портал Sanyonews.

«Генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси объявил на пресс-конференции 10 числа, что правительство приняло решение закрыть все шесть японских центров в России, в которых можно обучаться японскому языку и которые стали символом дружбы между Японией и Россией», — отмечается в публикации.

Премьер-министр Японии заявил, что такое решение является ответом на ухудшение российско-японских отношений.

Японские центры были созданы в 1994 году. Их цель заключалась в оказании технической поддержки социально-экономическим реформам в России. Они расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

