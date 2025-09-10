«Признание заслуг»: 944-й самоходный артполк получил наименование «гвардейский»

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Владимир Путин отметил самоотверженность и высокий профессионализм военнослужащих подразделения.

Президент России Владимир Путин присвоил 944-му самоходному артиллерийскому полку почетное звание «гвардейский». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — говорится в публикации.

Российский лидер отметил самоотверженность и высокий профессионализм военнослужащих подразделения. Президент выразил уверенность в том, что бойцы будут и впредь хранить верность присяге, а также обеспечивать безопасность России.

Также Путин пожелал офицерам и рядовым военнослужащим крепкого здоровья и успехов.

В понедельник, 8 сентября, российский лидер присвоил почетное звание «гвардейский» 292-му самоходному артиллерийскому полку. Путин назвал решительные действия подразделения в ходе проведения СВО образцом выполнения воинского долга. Также президент отметил храбрость, проявленную бойцами полка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин наградил камчатских онкологов, продолживших работать, несмотря на сильное землетрясение.

