«Только разрешенные препараты»: российские врачи смогут назначать БАДы

Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас специалисты формируют «белый список» таких продуктов.

Восстановить здоровье после перенесенного заболевания россиянам помогут БАДы. Но только по рекомендации врача. Начиная с сентября, медики получили возможность назначать пациентам биоактивные добавки. Информацию об этом нужно обязательно вносить в медицинскую карту. Минздрав сейчас создает специальный «белый список».

Для БАДов разработают критерии качества. Сможет ли это избавить российский рынок от бесполезной, а порой и опасной химии, рассказывает корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Магний — для поддержки нервной системы, Омега-3 для здоровья мозга, сердца и сосудов, и, например, коллаген — для улучшения состояния кожи и волос. Всегда хочется что-то в себе улучшить, а убедительная реклама разных БАДов только подстегивает это желание. Но насколько они эффективны и нужны ли именно вам?

Эндокринолог, которого посетила Наталья Терещенко, решила, что ее пациентка только с помощью внушительного списка биологически активных добавок восполнит ущерб, причиненный недавно перенесенным ковидом.

«Меня насторожило не то, что это БАДы. Меня насторожило то, что сразу много. 23 препарата в день. Задала врачу вопрос: «А как так много? Нельзя сразу столько?» На что она сказала: «Ну это же не лекарства», — рассказывает Наталья Терещенко.

А вот в этом эндокринолог права. БАДы не лечат организм, имеют дозировки часто ниже терапевтических, а регистрируются вовсе как продукты питания. Осознав это, Наталья выкинула все дорогостоящие добавки, неофициально рекомендованные доктором. Тогда вместе с анализами вышло около 200 тысяч рублей. Однако куда чаще люди, увидев очередную рекламу у блогеров, самостоятельно и бесконтрольно скупают нутрицевтики, особенно с популярных маркетплейсов, что приводит к нежелательным последствиям.

«До 30 лет у меня никогда не было аллергии. После началось покалывание просто. Я такой: „Окей, нормально“. Полдня еще пропил их, а под вечер понял, что это уже отек. Я понимаю, что мне, ну, дышать тяжело», — рассказывает Исрафил Магомедов.

Случаев самолечения должно стать меньше. С 1 сентября врачи получили право назначать биоактивные добавки пациентам, фиксируя это в медкарте. А Минздрав вскоре создаст «белый список», которым и будут пользоваться медики.

«Это должны быть те препараты, которые разрешены в Российской Федерации. Соответственно, врач должен назначать их правильно. Мы знаем уже из практики, что превышение доз, что неоднократно любят делать пациенты самостоятельно, тоже вредно. Поэтому в этой ситуации врач, конечно, должен прописывать и дозировку, и порядок применения», — отмечает юрист по медицинским делам Екатерина Батурина.

Инициатива отчасти снизит бесконтрольное потребление продукта у населения и даже повысит безопасность. Теперь нельзя будет использовать «химию» в составе, а компоненты будут проверять на соответствие международным стандартам безопасности Евразийского экономического союза. Однако главную проблему БАДов — отсутствие обязательных испытаний на эффективность, как у лекарств, нововведение не решит.

«Для внесения в белый список нужно будет предоставить больше документов и больше информации о том препарате, который вы выпускаете. Если будут проводиться рандомизированные клинические исследования, то мы будем понимать немного лучше и больше о положительном или отрицательном влиянии этих препаратов», — считает биохимик, эксперт по БАДам Александр Ходос.

Согласно данным опроса, проведенного одной из медицинских компаний России, 89% респондентов употребляют БАДы. При этом 49% опрошенных делают это регулярно, а 39,5% принимают добавки периодически. Только в 2024 году россияне потратили на них более 118 миллиардов рублей, что на 17,2% больше, чем годом ранее.

После ухода дешевых и недоброкачественных товаров с рынка статистика должна пойти на спад. Но пока нет ясности, какие именно нутрицевтики войдут в «белый список» и как конкретно производители будут «защищать» качество своих продуктов, чтобы в него попасть.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.