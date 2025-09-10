Руины немецкого автопрома: Мюнхенский автосалон захватили китайцы

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Manfred Segerer; 5-tv.ru

Даже жители Германии уже не верят в свои машины.

Не менее напряженная ситуация сегодня и в соседней Германии. Но дело вовсе не в погоде. Немецкие автогиганты анонсировали новую волну увольнений. Всего же за последний год работы лишились более 140 тысяч человек. Все это последствия необдуманной санкционной политики. Из-за ограничений и отказа от российских энергоресурсов заводы вынуждены работать себе в убыток. И единственно возможное решение — свернуть производство.

Этой ситуацией уже воспользовались китайские производители. На открывшемся Мюнхенском автосалоне они показали, как сильно отстала Европа. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Мюнхенский автосалон переехал из павильонов под открытое небо — и, пожалуй, это главное немецкое ноу-хау: на фоне старинных зданий и потускневших бронзовых коней легко размыть ощущение, что на самом-то деле бродишь по руинам немецкого автопрома и не понимаешь — это та самая обещанная новинка от Porsche, 911 Turbo S или никаких изменений не произошло.

На презентации нашли мгновенное оправдани. Будь то электрический концепт от Audi или четырехдверный гиперкар на батарейках с шильдиком Mercedes — все это не столько про будущее, сколько тщетная попытка замаскировать суровое настоящее. В том числе с помощью грязи на капоте, как будто бы на автосалон прямиком с дороги. Торжество самообмана на фоне настоящего китайского нашествия в Мюнхен.

Главные конкуренты немцев увеличили свое присутствие с прошлого автосалона практически вдвое. Что ни машина — то гвоздь в крышку европейского лидерства. Что ни комплектация — то люксовая, никаких иероглифов, все приборы могут быть переведены на любой доступный водителю язык. А уж если панорамная крыша — то вплоть до самого багажника. Для обескураженных немцев такие машины сродни ракете.

«Ах, это просто безумно круто! Невероятно! Меня это восхищает! Вот бы сразу сесть и поехать!» — призналась посетительница выставки Бригитта, указав, что у немецких автомобилей «никакого дизайна и инноваций».

Но канцлер ФРГ Фридрих Мерц все равно умудряется говорить о каких-то достижениях отечественного автопрома.

«Ни одна страна мира не имеет такого высокого объема экспорта автомобилей, как Германия, нет такой отрасли, так тесно связанной с имиджем и репутацией Германии как промышленного и технологического центра», — заявил Мерц.

Он даже открывает рот, когда ему показывают BMW, может, потому что услышал слово «беспилотник», при том, что мюнхенский концерн фиксирует падение прибыли почти на треть, Volkswagen готовит масштабные увольнения, а выручка Porsche упала на рекордные 91% в первом полугодии. Это не говоря о потерянных 146 тысячах рабочих мест.

Заводам ничего не остается, кроме как задумываться о конверсии под оборонку и подготавливать задел под танки, пушки и броню. Тем более сам же канцлер уже дал понять: стране нужны не колеса, а гусеницы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.