Ликвидация объекта привела к резкому снижению активности вражеских БПЛА на направлении СВО.

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные опорные пункты с живой силой, пункт управления и точки взлета БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ЛНР. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

На кадрах в ходе воздушной разведки операторы БПЛА выявили тщательно замаскированную взлетно-посадочную площадку и место базирования вражеских дронов на одном из стратегически важных участков фронта. Полученные разведданные, включая точные координаты объекта, были оперативно переданы на артиллерийский командный пункт.

Уничтожение данной позиции имеет важное значение: ликвидация объекта привела к резкому снижению активности вражеских БПЛА на направлении СВО. Противник утратил возможность ведения воздушной разведки и нанесения ударов с использованием беспилотников.

Расчеты слаженны и поражают цели за несколько выстрелов, после чего быстро сворачивают орудия, не давая противнику возможность обнаружить огневые позиции.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

