«Неугомонная я»: Анастасия Волочкова заинтриговала фанатов новой публикацией

Заслуженная артистка РФ предстала на снимке в меховой балетной пачке.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова заинтриговала фанатов новой публикацией в своем Telegram-канале. В подписи к фото она заявила, что готовит новый проект.

«Готовлю новый проект. Неугомонная я. Удивлю всех вновь», — написала знаменитость под фотографией.

Других подробностей балерина не раскрыла.

На черно-белом снимке запечатлена Волочкова, сидящая в меховой балетной пачке. На ногах у нее пуанты. Видимо, обещанный проект будет связан с балетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что режиссер Аркади Маилян сделал Анастасии Волочковой заманчивое предложение, встав на одно колено прямо на сцене. В августе Анастасия Волочкова и ее «шейх» — Аркади Маилян — посетили закрытие международного кинофестиваля «Антарес» в Москве. По словам балерины, мужчина был настолько очарован ею, что предложил улететь в Эмираты на частном самолете. В интервью 5-tv.ru кинодеятель рассказал, что их совместный выход был неожиданным. Он также выразил удивление по поводу слухов о предстоящей свадьбе.

