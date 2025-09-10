«Нарушение суверенитета»: генсек ООН высказался об израильских атаках по Катару

Фото: www.globallookpress.com/Eskinder Debebe

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гуттериш заявил, что осуждает израильские атаки по столице Катара — Дохе. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я решительно осуждаю израильские атаки в Катаре — явное нарушение суверенитета и территориальной целостности страны. <…> Все должны стремиться к достижению постоянного прекращения огня, а не разрушать его», — отметил он.

К тому же, по словам генсека ООН, люди тратят гораздо больше денег на ведение войны, чем на построение мира. Глава ООН отметил, что именно увеличение военных расходов подрывает мировую стабильность.

«Более безопасный мир начинается с инвестиций в борьбу с бедностью, по крайней мере, в том же размере, что мы вкладываем в ведение войн», — заявил Гуттериш.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по столице Катара 9 сентября. Операция получила название «Огненная вершина». Ее целью была объявлена ликвидация высокопоставленных чиновников ХАМАС, которые прибыли в Доху для переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Обсуждение проходило по инициативе США. Отмечалось, что о предстоящей атаке Тель-Авив заранее сообщил Вашингтону и Дохе.

