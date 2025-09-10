Почему не Чебурашка: как Лабубу влияет на сознание людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Можно ли сохранить индивидуальность в погоне за трендами?

Эксперты рассказали, как сохранять индивидуальность, следуя современным трендам. Владелец бренда «Лабубу» Ван Нин вошел в число богатейших людей мира. Популярность аксессуара продолжает расти: люди покупают Лабубу, повышая состояние предпринимателя. Этот случай демонстрирует, как модная вещь способна менять рынок и предпочтения общества.

«Известия» разобрались, где заканчивается стремление быть в тренде и начинается массовое сознание, как не стать заложником моды и почему полное игнорирование тенденций тоже не всегда полезно.

Влияние фанатов на формирование трендов

Фото: www.globallookpress.com/Kobe Li

Международный фешен-эксперт Александра Левитина объясняет, что чрезмерное следование тенденциям снижает индивидуальность. В этом случае стиль перестает контролироваться человеком, а вкусовые предпочтения искажаются.

Она отмечает подход французского философа Ролана Барта, согласно которому одежда — это система знаков, которые несут определенные смыслы и послания. Разница между личным стилем и коллективной модой всегда велика.

По данным Vogue, современная мода — это не только вещи, но и символика: сумка, подвеска или бижутерия могут сообщить о человеке больше, чем костюм люксового бренда.

Сегодня тренды часто рождаются на улицах и в соцсетях, а не только у дизайнеров. Так произошло и с Лабубу. Business of Fashion отмечает, что популярность подвески в Китае обеспечило фанатское сообщество, а не подиумы. Очереди в магазины Popmart стали вирусным контентом и задали тренд. Vogue Arabia фиксирует, что Лабубу проник в мир люксовых аксессуаров, выступая антитезой «тихой роскоши».

Левитина объясняет, что это доказывает способность обычного человека влиять на моду, если его выбор совпадает с духом времени.

Одним из трендов 2025 года является индивидуальность через самовыражение, нестандартный дизайн и смелые стили. Лабубу — яркий пример: подвеска символизирует поколение TikTok и глобальное модное сообщество, играя с культурными кодами, понятными «своим».

Подвеска также выполняет психологическую функцию транзитного объекта, обеспечивая чувство принадлежности к сообществу и эмоциональную поддержку.

«В моде это маркер безопасности: человек ощущает себя частью тренда, а образ становится мягче и дружелюбнее», — поясняет Левитина.

Хотя Лабубу стал массовым, важнее то, какую историю человек через аксессуар рассказывает о себе. Эксперт советует использовать тренды как инструмент развития вкуса, а не как готовое решение.

«Мода — это коммерческая сторона красоты. Выбор за человеком: выразить себя или позволить моде заменить индивидуальность», — добавляет Левитина.

Почему Лабубу, а не Чебурашка

Фото: © РИА Новости/Сергей Киврин, Андрей Голованов

Клинический психолог Сергей Волков считает, что современные продажи — результат социальной инженерии, то есть создания условий и информационной среды для управления людьми.

Раньше каждый сам решал, нужен ему товар или нет, сейчас важен нарратив, история, сопровождающая продукт, — объясняет Волков.

По его мнению, Лабубу — это история скандалов и противостояний, в отличие от Чебурашки, у которого нет эмоционального накала и сильной медиаподдержки.

«Люди выбирают не только полезность товара, но и свое отношение к нему. Эмоции и ощущения становятся атрибутами вещей, приравнивая их к живому опыту», — отмечает психолог.

Гениальная идея сама по себе мало значит без превращения в тренд. Лабубу не уникальна как игрушка, но поддержка в интернете и медиакампании сделали ее популярной.

Мода и контроль над собственной жизнью

Волков предупреждает, что слепое следование трендам лишает контроля над жизнью, заменяя реальность чужими установками.

Современные мошенники используют маркетинг и убеждение, как продавцы и консультанты. Чтобы защититься, нужно развивать критическое мышление, уверенность и внутреннюю «агрессию», — подчеркивает эксперт.

Он делит людей на три группы: одни следуют трендам ради новизны и статуса, вторые оппонируют им, соблюдая традиции и нормы, третьи безразличны к моде, но все равно потребляют трендовые товары.

Тренды важны и для рынка: они стимулируют обновление товаров, технологий и развитие инноваций.

«Компании часто получают прибыль от трендовых товаров, поддерживая экономическую жизнеспособность. С одной стороны, людей стимулируют к покупкам, с другой — социальные гарантии возможны благодаря этому», — объясняет Волков.

Ригидное мышление, или отказ от новых тенденций, не является негативным: такие люди сохраняют традиции и формируют альтернативное мнение, которое может стать новым мейнстримом.

«Мода обновляется каждые 5–10 лет, следуя за социальными и политическими изменениями, и так по кругу», — добавляет Волков.

Полное игнорирование трендов тоже имеет свои риски: социальная изоляция и отсутствие перспектив.

Баланс между стилем и модой

Фото: www.globallookpress.com/Kobe Li

Александра Левитина отмечает, что слепое следование трендам не является стилем.

Если модная вещь не подходит, не стоит покупать ее только ради актуальности. Баланс — граница между вкусом и коммерцией. Одежда должна работать на личность с учетом психотипа, внешних данных, контекста и дресс-кода, — поясняет эксперт.

Левитина советует формировать гардероб образами, продумывая сочетания заранее, а не просто покупать модные вещи.

«Базового гардероба для всех не существует — у каждого он свой», — подчеркивает стилист.

Стиль создается не из набора трендовых вещей, а из понимания эстетики, пропорций и аксессуаров.

«Для сохранения индивидуальности важно добавлять акценты: неожиданные детали, винтаж или личный цветовой штрих. Это позволяет оставаться актуальным, не теряя самобытности», — делает вывод Левитина.

