«Девяностыши!»: звезды на ковровой дорожке сериала «Лихие. Глава 2»
Красный мотив раута весь вечер подавал в мозг сигналы тревоги, а расклеенные бумажки с надписью «90-е — боль» уничтожили всю романтику!
Бутерброды с селедочкой, горячительные настоечки и оливье — на Арбатской знают, как встречать своих гостей! Премьера сериала «Лихие. Глава 2» в «Художественном» просто не могла проходить «на сухую». Столько жести и ужаса чужих воспоминаний иначе не переваришь!
«Решил сделать этот сезон максимально мрачным, потому что нужно поставить точку и вызвать отвращение к этим временам!» — делится один из создателей.
На красную дорожку исповеди вышли и фанаты криминальных времен, и те, кто хочет ее забыть, и даже те, кто разбавил драйв нарядом в стиле 1980-х! Было страшно нескучно!
От чего дистанцируется Паулина Андреева, почему забыли Елену Хангу, кого Полина Максимова затмила в плаще на голое тело, почему Олег Васильков прячется за дочкой и женой, на что Артем Быстров пошел ради роли киллера — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Задушить бы… Артём Быстров признался, что для роли в «Лихих» долго смотрел видео, как маньяки рассказывают о своих любимых преступлениях. Но тяжело не сойти с ума было от другого — от того, что в жизни узнают, не как Артема, а как Павла Лиховцева — киллера из сериала.
1/12 ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный актер «криминала» — Олег Васильков закрылся от вытянутых микрофонов милой семейной сценкой. Только посмотрите, сколько драмы в этом фото. Жена, дочка, попкорн — все смешалось на дорожке «Лихих», но взгляд Василькова явно кричит: «Ура, я вас обхитрил!» Несите премию за самый креативный уход от острых вопросов.
Александр Обласов, как актер, живущий «по понятиям»: на дорожку пришел, сфоткался, прошелся и ушел. Да, но вот журналистами он не был обласкан, ведь некая «Х» в плаще на голое тело забрала все внимание на себя? Кто же она?
Вот и она — «Х» или Полина Максимова. Между прочим, этот плащ был сшит специально для премьеры «Лихих». Актриса призналась, что восхищается эстетикой и духом 1990-х, ведь там было больше настоящего, чем сейчас…
Давно не видели Елену Хангу! А это просто легенда журналистики всех времен. Закончив журфак МГУ, Ханга получила приглашение на работу в Америку от самого президента. А было это, кстати, в разгар «лихих»!
Паулина Андреева в оба глаза следила, чтобы дистанция между устремленными микрофонами не превышала и трех метров. Актриса-сценарист даже на вытянутой руке не подпускает к себе СМИ, но хоть фотографам радость…
Анна Котова — это «что, если бы Мэрлин Монро оказалась в криминальной России»… О да, мы были голодны до гламура и эстетики 1980-х на этой премьере. Ну, конечно, ведь тематика была на годочков десять постарше — 1990-е!
У-у-у. Машу Кошину за глаза называют призраком премьер. Актриса всегда появляется на красной дорожке в загадочном спокойствии и нарядах оверсайз, но на исповедь перед микрофонами не встает!
Вильма Кутавичюте была опрошена на красном ковре вовсе не на тему 1990-х… Запоздалые журналисты решили окружить актрису вопросами про органы, операции и прочие откровения в сериале «Хирург». Да уж, ну всему же свое место… Конечно, актриса воспользовалась шансом и вильнула хвостом. Мол, мы на премьере «Лихих»!
«Кефа», «Кефир» или же актер, сыгравший все это в «Лихих» — Иван Добронравов! Роль, между прочим, серьезная и криминальная. А вы знаете, кому в 1990-е давали прозвище — Кефир?
Даниила Воробьева знаем по сумасшедшим ролям. Это, кстати, одна из причин, почему он не любит давать комментарии прессе… Ведь вы же знаете, кто в тихом омуте водится?
Ииии… Закрывает нашу ностальгию Юрий Быков — режиссер обоих частей «Лихие». Быков сказал, что на этом сезоне нужно поставить жирную точку и забыть всю грязь тех времен.
