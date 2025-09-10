Трамп заявил об освобождении россиянки из плена «Хезболлы»

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Цуркова была похищена в начале 2023 года.

Гражданка России, исследовательница Елизавета Цуркова, была освобождена из плена движения «Катаиб Хезболла». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстона, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой «Катаиб Хезболла», — отметил политик.

Дональд Трамп уточнил, что Цуркова на данный момент находится в американском посольстве в Ираке.

Позднее стало известно, что премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани также заявил об освобождении россиянки.

Цуркову похитили представители движения «Катаиб Хезболла» в начале 2023 года в Ираке. В страну она приехала, чтобы продолжить исследований для своей докторской диссертации в Принстонском университете. Ее работа посвящена теме сектантства и национализма на Ближнем Востоке.

У исследовательницы двойное гражданство: России и Израиля. Тель-Авив не имеет дипломатических отношений с Багдадом, то израильское правительство попросило другие страны оказать давление на иракские власти.

В мае 2025 года стало известно, что россиянку могут освободить в обмен на свободу боевиков, нападавших на военные базы США.

