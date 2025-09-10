Санкции ради санкций: в США не смогли оценить эффективность мер против РФ
В США не смогли оценить эффективность санкций против России
Оказалось, что их цель не была ясна никому.
Максимально неожиданное заявление сегодня сделали в Контрольно-финансовом управлении Конгресса Соединенных Штатов. Там признали, что просто не в силах оценить эффективность санкций против России.
И дело даже не в сложности получения информации или ее достоверности. Оказывается, федеральные ведомства, ответственные за разработку и запуск ограничений, просто не установили четких целей своей деятельности.
То есть санкции вводили ради санкций, абсолютно не представляя, какой будет эффект. Вернее, задача была понятна — сделать России хуже. Но торговля у нас растет, танкеры идут, экономика развивается. А поэтому американские аудиторы уже выписали предписание за некачественную работу Минторгу, Минфину и Госдепартаменту.
