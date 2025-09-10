Блогер Алехин обсуждал схему отмывания денег на поставках медикаментов бойцам СВО

Фото, видео: © РИА Новости/РИА Новости; 5-tv.ru

Теперь он уверяет, что его не так поняли.

Несколько сомнительных тайн сегодня раскрыл о себе военный блогер Роман Алехин. В последнее время он занимается сборами на нужны СВО, а до этого был советником у Курского губернатора Алексея Смирнова, которого подозревают в хищении миллиарда рублей, которые якобы пошли на строительство оборонительных сооружений.

Так вот в сети появилась запись Алехина, где он сам рассказывает о своих теневых схемах. Как это произошло разбирался корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Получить пожертвование в 200 миллионов, закупить лекарств на 150, причем у того, кто и жертвует, 50 миллионов оставить себе. Такую схему, судя по опубликованному в Сети видео, обсуждает военный блогер Роман Алехин.

Лекарства, в том числе сильные обезболивающие, должны были направиться в зону СВО боевым подразделениям. Причем сам блогер уверял, что найдет командира, который согласится подписать бумаги, зная, что в поставке медикаментов значительно меньше. Мол, лучше уж получить хотя бы 1000 ампул. А еще 300–400 пусть пропадут по дороге. Ну а отчетность — дело десятое.

«Можно прикрывать именем доброго фонда и собирать деньги на какой-то счет или на карточку, например. Это очень серьезный признак того, что, скорее всего, эти деньги пойдут не по целевому назначению. Как правило, например, фонды конкретные счета в конкретных банках указывают», — рассказал юрист Игорь Семеновский.

В случае с военным блогером Алехиным все сборы на помощь бойцам СВО велись на личную карту одного из банков. А подробную отчетность со стоимостью и количеством закупленного найти крайне сложно. У ветеранов СВО есть вопросы и к Telegram-каналу блогера.

«Допустим, благотворительный фонд, то есть у них есть определенный процентаж, который они должны отдать, и на их содержание, чтобы оказывать еще больше помощи. Вот если бы у него было построено точно так же, ну, это нормально. А в том ключе, в котором они это делают для того, чтобы зарабатывать себе, это уже под вопросом», — пояснил руководитель ассоциации ветеранов СВО Денис Козлов.

В этом видео Алехин, судя по всему, впервые говорит о том, сколько получает с рекламы, как о какой-то мелочи.

Алехин благотворительностью, как он это называет, занимается давно. Начинал в 2000-х с бизнеса отца. Поставлял протезы инвалидам, умудряясь зарабатывать и на этом. Лидия Абакумова тогда привела к Роману сына с ампутациями всех конечностей. Ему нужна была постоянно помощь.

«Очень много изделий, то есть он протезировался практически каждый год. Как сказал сам Алехин, это золотое дно. Ну, для протезистов это золотое дно», — говорит Лидия Абакумова.

Сыну женщины Алехин протезы делал, но счета отдавал завышенные в два раза, чтобы через нее получать компенсацию от государства. Однажды отдал женщине б/у протез, чтобы успеть пройти проверку.

«Он делал перегильзовку и отдал нам, чтобы мы на Коренской ярмарке с Сашей показали этот протез, как он работает. Когда я его получила, я привезла, сын говорит: «Мама, чего ногти накрашены?», — вспоминает женщина.

На этом видео — как раз Александр, и на правой руке у него этот самый протез. Лак с ногтей уже стерли.

Роман Алехин согласился встретиться со съемочной группой «Известий» в том же самом кабинете, где и велась та запись. Уверяет — его не так поняли. Деньги он, наоборот, хотел направить на благое дело.

«Да нету такого, не было такого, точно», — утверждает Алехин.

Было или не было, теперь, видимо, предстоит разбираться следователям. В отношении блогера могут начать проверку правоохранительные органы.

