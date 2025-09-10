Фото, видео: 5-tv.ru

Новые кадры подтверждают, что российские ракеты тут ни при чем.

На очередной лжи сегодня был пойман Киев. Там двое суток назад во время ударов по военным заводам пострадало здание, где сидит украинское правительство.

Тогда по сетям разлетелись кадры с пожаром в самом центре города. На фоне разрушений в кабинете министров даже сделала фотографию премьер Юлия Свириденко. Однако сегодня появилась вот эта запись.

Если немного укрупнить и остановить картинку, то видно, что еще до того, как над городом появляются две российские ракеты, происходит взрыв как раз в районе здания кабинета министров.

И, скорее всего, это работа украинского ПВО. Тем более, что после ударов «Калибрами» разрушения в десятки раз сильнее.

