Самый тонкий и самый живучий: как прошла осенняя презентация Apple

В ходе презентации компания показала сразу несколько обновлений — от смартфонов до умных часов.

Компания Apple провела традиционную осеннюю презентацию, где представила линейку новых устройств. Мероприятие открыл глава корпорации Тим Кук, а главными новинками стали iPhone 17, ультратонкий iPhone Air, новые модели Apple Watch и беспроводные наушники AirPods Pro 3. Трансляция велась на официальном сайте Apple.

AirPods Pro 3

Первой новинкой стали AirPods Pro третьего поколения. Наушники получили улучшенную систему шумоподавления, которая стала эффективнее в два раза. Добавлена функция перевода в реальном времени — устройство может глушить речь собеседника и одновременно выводить перевод на экран iPhone. Появилась защита от влаги и пыли по стандарту IP57, а также биометрические датчики для отслеживания пульса и калорий во время тренировок. Время автономной работы — до 8 часов. Стоимость составит 249 долларов.

Apple Watch 11 и Watch SE 3

Следом компания показала Apple Watch 11. Часы стали тоньше, получили более прочное стекло и поддержку 5G. Впервые появилась функция предупреждения о гипертонии, а также расширенный анализ сна Sleep Score. Цена начинается от 399 долларов.

Для пользователей, ищущих более доступный вариант, представили Apple Watch SE 3. Они оснащены чипом S10, поддержкой 5G, Always-on-Display и системой анализа сна. Однако опция контроля давления осталась эксклюзивной для старшей версии. Стоимость модели — от 249 долларов.

Apple Watch Ultra 3

Особое внимание уделили Watch Ultra 3. Часы получили самый большой дисплей в истории серии, новые циферблаты и расширенный набор спортивных функций. Также добавили алгоритм определения гипертонии и увеличили автономность. Цена — от 799 долларов.

iPhone 17

Базовый iPhone 17 получил увеличенный дисплей до 6,3 дюймов, поддержку 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит. Смартфон работает на чипе A19, обеспечивающем до 20% прироста производительности. Время работы выросло на восемь часов по сравнению с предыдущим поколением. Камера также улучшена: ультраширокий модуль теперь на 48 Мп, а фронтальная камера Center Stage — 18 Мп. Стоимость — от 799 долларов.

iPhone Air

Новый iPhone Air стал самым тонким смартфоном Apple — всего 5,6 мм. Он оснащен дисплеем 6,5 дюйма с ProMotion, процессором A19 Pro и поддержкой Wi-Fi 7. Смартфон выпускается только с eSIM и способен работать до 40 часов при воспроизведении видео. Камера — 48 Мп с оптической стабилизацией. Цена устройства стартует с 999 долларов.

iPhone 17 Pro и Pro Max

Линейка дополнилась моделями iPhone 17 Pro и Pro Max. Корпус выполнен из цельного алюминия, а охлаждение обеспечивается новой испарительной камерой. Аккумулятор флагмана увеличили, теперт телефон сможет проработать до 39 часов в режиме воспроизведения видео. Смартфоны получили 48-мегапиксельные камеры с улучшенной стабилизацией и возможностью восьмикратного зума. Акцент сделан на профессиональных возможностях видео. Минимальная цена — 1099 долларов, версия Pro Max — от 1199 долларов.

Продажи всех новинок Apple начнутся 19 сентября по всему миру.

