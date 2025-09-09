Даже не пытаются тушить: в Непале полыхает дворец комплекса Сингха Дурбар

Фото: www.globallookpress.com/Sunil Sharma

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Верхние этажи здания охвачены огнем, сгорели все важные документы.

В Непале полыхает дворец комплекса Сингха Дурбар. Пламя разгорелось так сильно, что сотрудники экстренных служб даже не пытаются его тушить, уточняет местный портал Оnline Кhabar.

На кадрах, попавших в сеть, видно, что огонь охватил верхние этажи здания. Крыша сгорела почти полностью, расплавились окна. Фасад дворца полностью покрыт копотью из-за продолжительного горения.

Внутри здания расположены главные офисы и государственные ведомства, в том числе кабинеты премьер-министра. Огонь уничтожил все ключевые документы.

Подчеркивается, что вооруженные протестующие штурмовали комплекс еще сегодня днем. Они подожгли здание, вынесли из него мебель и компьютеры.

Дворец насчитывает порядка 1,7 тысячи комнат. Он был построен в 1903 году как личная резиденция премьер-министра и является крупнейшим в Азии.

По информации МИД РФ, граждане России в ходе происшествия не пострадали. Россиянам порекомендовали на время отказаться от поездок в Непал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что туристы из РФ не отказываются от поездок в Непал на фоне протестов в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.