«Осязашка» в деле: Путину рассказали о новой разработке научно-технологического университета «Сириус»

Технология получит широкое распространение в медицине.

Новая разработка под названием «осязашка» может передавать тактильные ощущения от виртуального изображения сразу на рецепторы пользователя. Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказали в лабораторном комплексе научно-технологического университета «Сириус».

«Фактически он разрабатывает алгоритмы и устройства, которые позволяют передавать тактильное ощущение от изображения на экране на рецепторы», — объяснил научный сотрудник.

Ученый уточнил, что человек получит возможность, глядя на экран телефона с изображением, например, кошки, ощутить ее шерсть.

Основная сфера, в которой рассчитывают применить эту технологию — медицина. Особенно актуальна «осязашка» будет при проведении дистанционных хирургических операций. Хирург сможет «чувствовать» органы и сосуды пациента, находясь на расстоянии.

Другое эффективное применение «осязашки» — восстановление тактильной чувствительности у людей с протезами. Технология сможет обеспечить полноценное ощущение прикосновений, стимулируя нервные окончания.

