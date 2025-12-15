У дяди Юры из «Елок» будет отдельная линия в фильме

В новой части новогоднего фильма персонаж актера украдет автомобиль ради первой любви.

Популярность образа дяди Юры из «Елок» растет. Об этом актер Дмитрий Нагиев рассказал во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru на съемках картины «Елки-12».

По словам артиста, персонаж давно стал важной частью новогодней франшизы, зрители полюбили этот образ.

«Надеюсь, и мой вклад есть в то, что дядя Юра стал неотъемлемой частью „Елок“, что это одна из важных составляющих фильма. И то, что мне предложили сделать отдельную линию приключения Дяди Юры, говорит о том, что кое-что мне здесь удалось», — сказал актер.

В новой части комедийной саги Дядя Юра ради встречи с первой любовью решается на авантюру и «позаимствует» чужой автомобиль.

Дистрибьютором картины «Елки-12» выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». — Прим. ред.). Премьера фильма состоится 18 декабря 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нагиев не стремится доказывать зрителям наличие таланта драматического артиста.

