Правоохранительные органы инициировали проверку в отношении военблогера Алехина

Причина — утекшее в сеть видео, на котором он со знанием дела описывает криминальные схемы.

В отношении военного блогера Романа Алехина инициирована проверка. Внимание правоохранительных органов он привлек после утечки видео, на котором описывает схемы по отмыванию денег с помощью гуманитарной помощи военнослужащим в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В объектив камер попал разговор Алехина с неизвестным собеседником. Блогер объясняет ему, насколько важно соблюдать формальную законность поставок гуманитарной помощи, а также в подробностях описывает преступные схемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что военный блогер Алехин заподозрен в отмывании денег под предлогом помощи СВО. Предварительно, он использует с целью наживы благотворительный фонд. Конечно, налогообложению заработанные обманным путем деньги не подлежат. В среднем в качестве «комиссионных» блогер забирает себе порядка 50 миллионов рублей. Он также зарабатывает с личного блога.

