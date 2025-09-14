Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Известному актеру регулярно высылают приглашения на участие даже в театральных постановках. Но есть обстоятельства, которые его смущают.

Актер Дмитрий Нагиев часто получает приглашения исполнить роль в театральных постановках. О том, почему артист отвечает на них отказом, он рассказал 5-tv.ru на съемках фильма «Елки-12».

Нагиев признался, что не чувствует внутреннего интереса к сцене.

«Наверно, я уже перегорел. Конечно, было бы замечательно поставить галочку, что и это в своей жизни я сделал. Но мало прийти в театр, надо хотя бы пару раз в неделю играть», — отметил актер.

Нагиев с иронией уточнил, что сам процесс театральной работы его не вдохновляет.

«Ей богу, хоть из профессии уходи. Вот сегодня приехал на площадку, выпил кофе, съел зефиринку — и все вроде неплохо. А оказывается, что надо еще и на съемку идти», — пошутил актер.

Дистрибьютором картины «Елки-12» выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа». — Прим. ред.). Премьера фильма состоится 18 декабря 2025 года.

