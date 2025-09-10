Даль перевернулся в гробу: заимствования предложили внести в толковые словари

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Чаще других россияне сталкиваются со словами «изи» и «софт скиллс».

Любимыми заимствованными словами россиян стали «спам», «промпт», «скриншот» и «скуф», рассказали Lenta.ru аналитики «Дзена» и портала «Грамота.ру».

По мнению опрошенных, эти слова нужно включить в толковые словари, поскольку они могут быть полезны. Тем не менее, более 20% респондентов назвали целый ряд заимствований, которые, по их словам, только загрязняют язык.

«Ризз» и «дейлик» — слова, которые загрязняют язык. Так считают 25 и 24 процента опрошенных соответственно. Среди других выражений, к которым россияне относятся хуже всего, — «флекс», «лабубу», «скибиди» и «промпт», — выяснили исследователи. — В антирейтинг вошли также слова «митап» и «поп-ит», «билл» и «кринж», — отметили аналитики.

И все же наиболее часто встречающимися заимствованиями стали слова «изи», «софт скиллс», «латте», а также «промпт» и «митап».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в топ-40 популярных слов России вошли «Лабубу» и «сигма». Вслед за ними список «Слово года» пополнился такими словами, как «окак», «тревожность», «цифровой рубль», «переговоры» и «Победа».

