Общественники предложили блокировать аккаунты игроманов на онлайн-платформах

Меры направлены на защиту населения от финансового разорения.

С предложением блокировать аккаунты пользователей на онлайн-платформах, если сумма проигрыша составляет более 100 тысяч рублей в течение календарного года, к депутатам Госдумы вышло межрегиональное общественное движение «Зов Народа». Об этом сообщает Life.ru.

«Операторы азартных игр должны будут внедрить систему автоматического мониторинга игровой активности, отслеживающую все транзакции в реальном времени. При достижении 70-80% от установленного лимита пользователю должно направляться предупреждение. Для предотвращения создания новых аккаунтов предлагается использовать механизмы идентификации, включая Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)», — цитирует портал документ.

Такие меры направлены на защиту населения от финансового разорения, помогут снизить последствия игровой зависимости людей и повысить контроль над игровыми бизнесами страны.

