Хозяев зоогостиницы в Чехове отпустили без меры пресечения

Фото: www.globallookpress.com/Europa Press/E. Parra. Pool

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В соцсетях это место нарекли «тюрьмой для собак».

Владельцев зоогостиницы в подмосковном Чехове отпустили без меры пресечения, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Прежде Следственный комитет провел осмотр места, где содержались животные, а также изучили документацию. По итогу было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с домашними животными и мошенничестве.

О том, что в частной зоогостинице в Подмосковье жестоко обращались с животными, рассказали сами хозяева собак. По предварительным данным следствия, к собакам применяли силу, на них надевали электрошоковые ошейники. Также животные содержались в ненадлежащих условиях.

В соцсетях это место нарекли «тюрьмой для собак». Всего потерпевшими признаны 15 владельцев собак.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что от этой зоогостиницы пострадали питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX