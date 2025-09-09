Цена срыва: жительницу Удмуртии обвиняют в интернет-терроризме из-за комментария

Фото, видео: 5-tv.ru

Евгений Рогозина* оставила его на странице министра сельского хозяйства РФ.

Неосторожный эмоциональный комментарий в сети может обернуться реальным сроком. В Екатеринбурге судят женщину, которая высказалась на страничке федерального министра по поводу повышения цен на сливочное масло. Теперь ей вменяют призывы к террористической деятельности.

Евгения Рогозина* уже четвертый месяц в СИЗО. Она написала главе Минсельхоза РФ Оксане Лут письмо с извинениями. В деталях дела разбирался корреспондент «Известий» Вячеслав Николаев.

Из продавщиц рыбного магазина — в интернет-террористки. Комментарий из двух слов обернулся для жительницы Удмуртии Евгении Рогозиной уголовным делом, а сама она на полгода прописалась в судах и СИЗО. За 11 букв, написанных в сердцах под постом главы Минсельхоза, Рогозиной грозит до семи лет лишения свободы.

В распоряжении «Известий» — эксклюзив: письменное раскаяние Евгении Рогозиной, адресованное лично Лут. Она уверяет: никому зла не желала, просто сорвалась от цен на продукты.

«У меня не было никакого злого умысла, я просто имела в виду само повышение цен, просто я неправильно выразилась, не в той форме», — заявила женщина.

Но в итоге цена пачки масла превратилась в цену свободы, а короткий текст кто-то посчитал смертельной угрозой для министра и основанием для уголовного дела. О том, что супругу записали в «интернет-террористки», Марине Ахмедовой из совета по правам человека рассказал муж Рогозиной. Но пара обидных и одновременно безобидных слов — точно не повод для «охоты на ведьм», да и сама Евгения на террористку не тянет: написала лишнего и вышла из сети.

«Она написала „Сжечь ведьму“, два слова, и через несколько месяцев к ней пришли и ее арестовали. Это просто обычная женщина, на мой взгляд, мать двоих несовершеннолетних детей, продавщица рыболовного магазина, которая помогала СВО: как и все подключилась к этому, собирала посылки для бойцов, подавала записочки за здравие, помогала животным. То есть, на мой взгляд, Евгения — это типичный представитель глубинного русского народа, который тянет на своем хребте СВО и не ропщет. Мне захотелось этому представителю глубинного народа, к которому себя причисляю и я, не то чтобы помочь, а просто обратить внимание на ее дело», — заявила член совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова.

Письмо с извинениями правозащитники передали советнику президента РФ Валерию Фадееву, а он — главе Минсельхоза. Реакция чиновницы пока неизвестна, а Евгения Рогозина пока в СИЗО № 5 Екатеринбурга жалуется на холод и плохое самочувствие.

«Я многое видела в своей жизни, к сожалению, уже много людей, которые подсудимые по подстрекательствам и осуждены по подстрекательствам террористической деятельности. Здесь полное раскаяние, и потом она, действительно, ни действий никаких не предпринимала, ничего», — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Пока Евгения Рогозина ждет очередного суда, ее близкие десятки раз перечитали тот самый комментарий и до сих пор не понимают, как интернет-срыв превратился в уголовное дело по тяжелой статье. В сети пишут кто угодно и что угодно, чаще анонимно. Евгения же по простоте души высказалась слишком резко, не желая никого оскорбить или угрожать.

«У нас суд 23 сентября. Она — никакой не террорист, никакой не экстремист, у нее даже в уме этого нет», — заявила мать женщины Роза Малышкина.

Независимая филологическая экспертиза, проведенная советом по правам человека, признала, что комментарий Рогозиной нельзя рассматривать как угрозу министру просто потому, что он слишком короткий и вырван из контекста.

«Филологи отказывались и за деньги браться за это дело, потому что они не знали, что им исследовать. Всего два слова — „сжечь ведьму“. Причем это такие расхожие слова как фразы типа „Типун тебе на язык“. „Сжечь ведьму“ регулярно встречается в сети», — добавила Ахмедова.

Если уж наказывать Рогозину, то за словесную глупость, а не за терроризм, тем более что продавщица тысячу раз извинилась, а ведь именно чистосердечное признание считается в суде самым весомым аргументом.

* — Внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.