Фото, видео: Reuters/Ibraheem Abu Mustafa; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Серия взрывов прогремела в столице Катара.

Израиль атаковал переговорную делегацию ХАМАС в Дохе. Об этом сообщает Al Jazeera. Позднее информацию подтвердили и представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия Израиля нанесла удары по верхушке руководства ХАМАС», — отметили в ЦАХАЛ.

По данным Al Hadath, в здании, по которому был нанесен удар, находился глава ХАМАС в Газе, глава зарубежного офиса движения и три члена политбюро. Четверо человек, включая лидера движения, как уведомляет Al Arabiya, убиты.

Накануне представители ХАМАС заявляли о готовности возобновить переговоры с Израилем и отпустить заложников. Об этом писал 5-tv.ru. Руководство организации было согласно отпустить всех заложников, 48 человек. Это один из пунктов плана по прекращению огня в секторе Газа, предложенного Соединенными Штатами.

Взамен Израиль должен был гарантировать, что боевые действия не возобновятся, пока идут переговоры. Также Тель-Авив намеревался освободить около двух тысяч палестинских заключенных и отказаться от захвата города Газа в палестинском анклаве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.