Блогер Никита Ефремов* внесен в перечень террористов и экстремистов

Продолжается расследование уголовного дела в отношении предпринимателя.

Бизнесмена и блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов. Этот вывод следует из данных реестра на сайте Росфинмониторинга.

Ранее ему предъявляли обвинение в финансировании экстремистской деятельности. Расследование уголовного дела в отношении Ефремова продолжается. По имеющейся информации, он обвиняется в финансировании экстремизма. Юрист Вадим Багатурия отмечал, то наказание может быть разным — от штрафа до тюремного срока.

Список также пополнила гражданка Украины Ирина Кулиш. В 2022 году она была приговорена к семи годам колонии. Причина — попытка подорвать избирательный участок во время референдума в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Никиту Ефремова беспокоили поступающие угрозы. Неизвестный пользователь под никнеймом «Пианист-уничтожитель» оставляет не входной двери предпринимателя метки. Если точнее — скрипичные ключи. Давлению подвергались также сотрудники магазина кроссовок, который находится в собственности блогера.

* — внесен в список террористов и экстремистов.