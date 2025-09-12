Не теряйте связи с реальностью: китайский гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 15 по 21 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя сразу с двумя затмениями начинается бодро, но под конец буквально отползает в тень. Яркие события в небе — Солнечное затмение 21 сентября и Контакт Венеры и Луны 19 сентября — берут все поддерживающие энергии на себя и не дают возможности активно трудиться ближе к выходным. Планируйте дела на среду и четверг. Воскресенье и пятницу лучше разгрузить. Постарайтесь на этой неделе успеть побольше — начало следующей продолжит тенденции весьма сдержанного воскресенья с солнечным затмением.

Понедельник, 15 сентября 2025 года

День Огненной свиньи

5-tv.ru

Неделя начинается с интересного сочетания: с одной стороны — прекрасные звезды «Небесного богатства», «Желтая сеть», «Красный сандал», «Небесный император», которые обещают мощную поддержку. А с другой — все они вступают в огромное противоречие с энергиями года и поэтому поддержать долгосрочные начинания такой день не может.

Словом, неделю начинаем с того, что красиво с чем-то или с кем-то расстаемся, впечатляюще с кем-то ссоримся раз и навсегда или завершаем какое-то дело. Но начинать что-то большое не нужно, если только это не начало конца. Структура дня очень подходит для того, чтобы просить о помиловании. Если вы совершили что-то нехорошее, вас легко простят на волне этих энергий.

Совет: сохраняйте самоконтроль в период свободы, ищите баланс между свободой и ответственностью, избегайте излишеств.

Вторник, 16 сентября 2025 года

День Каменной крысы

5-tv.ru

Известен как день пустоты из-за пакостных звезд «Красного Феникса» и «Абордажного крюка». Поэтому сегодня высока вероятность налететь на штрафы и юридические проблемы, быть пойманным в хитро расставленные крючки юридических условий, прописанных мелким шрифтом.

Но благодаря поддержке счастливой звезды Огня, Марса, в такой день все же можно приступать к закладке фундамента, переезжать в новый дом, отправляться в путешествия и заниматься земляными работами. Хорошо строить планы. И хотя структура дня выглядит не слишком привлекательно — «Летящий дворец направляющей матрицы» — все же день можно проводить довольно активно, просто чуть внимательнее к документам и в выборе людей.

Совет: любое начинание встречает сопротивление и требует осторожности и настойчивости. Ищите поддержку у окружающих, не действуйте в одиночку. «Когда бушует ураган, нет смысла с ним бороться — разумнее укрыться и переждать».

Среда, 17 сентября 2025 года

День Земляного быка

5-tv.ru

Очень хороший день для любых взаимодействия с людьми — он складывается в красивое сочетание трех гармоний. Любые вопросы партнерства, многосторонних контактов сегодня будут решаться успешно. Не стоит, правда, заключать брачные союзы и делать предложения руки и сердца, поскольку три гармонии предполагают три стороны внутри союза — многовато человек получается для брака. Зато для инвестирования и подписания контрактов этот день хорош — дела пройдут гармонично и гладко.

Совет: сохраняйте душевное равновесие, избегайте поспешных решений и не теряйте связи с реальностью.

Четверг, 18 сентября 2025 года

День Стального тигра

5-tv.ru

День собирает самые счастливые звезды — «Желтая сеть», «Добродетель неба», «Добродетель месяца», «Красный сандал» и другие россыпи небесной сокровищницы. В такой день хорошо переезжать в новый дом, начинать бизнес или запускать важный проект, а также отправляться в путешествие. Если вы будете использовать эти энергии, проявив активность в такой четверг, вскоре вы заметите рост доходов, улучшение благосостояния вашей семьи и общего уровня удачи.

И несмотря на общую мажорную тональность, у этого дня все же есть небольшие ограничения — шероховатости и неприятности могут появиться из-за звезды проблем и структуры двойной Венеры. Но все завершится в вашу пользу.

Совет: будьте мудры в принятии решений, оставайтесь открытым к новым идеям, не поддаваясь иллюзиям. Не бывает пути без препятствий, а приобретений — без потерь.

Пятница, 19 сентября 2025 года

День Золотого кролика

5-tv.ru

Получает плохие звезды и противоречит энергиям месяца. Ко всему прочему Луна проходит через неблагоприятное созвездие, которое является покровителем наказаний, болезней и проигрышей во всех делах. «Если строить дом, то он обрушится, а хозяин потеряет свою власть» — пишут древние мастера про этот день. Единственное чем можно заниматься — алхимией. Но если вы такого не планировали, лучше провести его в тихой рутине и завершении дел.

Также сегодня ждем затмения Венеры Луной — все случится примерно в 15:18 по Москве. Увидеть его можно будет в европейской части России. Венера связана с честностью, четкостью, искренностью и лояльностью. Такое затмение может дать вещие сны, особенные моменты истины.

Совет: символизирует период искренности, доверия и внутренней честности. Очень важно в это время действовать от чистого сердца и быть верным своим принципам.

Суббота, 20 сентября 2025 года

День Водного дракона

5-tv.ru

Водная энергия в этот день процветающая и хорошо сбалансированная. Он может подойти для ремонта, открытия проектов, путешествий, переезда в новый дом или даже помолвки. Но следует помнить о том, что ближайшие дни будут отчаянно неблагоприятными и поэтому слишком много сил тратить не стоит — лучше их поберечь на предстоящую полосу вынужденного бездействия.

Если дела не ждут, допустимо сделать их сегодня, но, конечно, лучше дождаться выхода из коридора затмений и равноденствия, которое будет оказывать пагубное влияние в ближайшие три дня.

Совет: это время, когда важно сосредоточиться на главной идее и направить все силы на ее реализацию.

Воскресенье, 21 сентября 2025 года

День Водной змеи

5-tv.ru

Отложите все важные дела в сторону — энергиям дня не до них. В 22:41 по Москве Луна заслонит Солнечный диск — произойдет пиковая фаза частного солнечного затмения. Сразу скажу, переживать что его не будет видно в России, совершенно не стоит.

Солнечное затмение — дурной знак с точки зрения многих цивилизаций. А согласно китайским поверьям, каждая минута в лучах затменного солнца отбирает у вас целый год удачи. Поэтому мучить глаза и ломать голову, как его увидеть собственными глазами, не стоит совершенно. В Южном полушарии, в Австралии, Новой Зеландии, Антарктиде и акваториях Тихого и Атлантического океанов это затмение предстанет во всей своей мрачной красе. Если есть научный интерес, можно посмотреть онлайн трансляцию.

Разумеется, не стоит в этот день заниматься большой физической нагрузкой, переедать, начинать важные дела и принимать судьбоносные решения. Лучше всего очищать себя и свое пространство, делать духовные практики. А в минуты затмения можно подумать о том, от чего бы вы хотели избавиться, выписать это на бумажке и сжечь. Разумеется соблюдая все меры пожарной безопасности.

Загадывать желания и надеяться на светлое будущее лучше в другое время. Затмение по своей сути — явление забирающее. Подумайте о том, какие болезни и невзгоды вы бы хотели ему символически отдать.

Совет: воспользуйтесь мощной творческой энергией, которая может дать вдохновение, возможность устанавливать новый порядок в жизни.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на осень 2025 года.